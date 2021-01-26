وفاة 5 أشخاص إثر تسريب غاز فى سومطرة الشمالية بإندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل خمسة أشخاص في إقليم سومطرة الشمالية، إثر تسريب غاز في مشروع محطة للطاقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قال قائد الشرطة المحلية هوراس توا سيلالاهي، إن عشرات القرويين بالقرب من مشروع محطة الكهرباء في منطقة مانديلينج ناتال تعرضوا للتسمم بالغاز يوم الإثنين؛ بسبب التسريب الذي وقع بعد أن فتح عامل صمام للسماح لسوائل الطاقة الحرارية الجوفية بالتدفق في أنبوب.وأضاف سيلالاهي: «تم ايقاف التسريب ونجري محادثات مع الشركة لنطلب منهم تعليق المشروع لضمان السلامة».