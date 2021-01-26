أمريكا: الاصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 %، مقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 25.2 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الإثنين بتوقيت نيويورك.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 419 ألفًا و621 وفاة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وكانت هذه الزيادة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومي البالغ 0.7 % خلال الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 3.17 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 0.5 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.