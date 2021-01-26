إصابة الملياردير المكسيكى كارلوس سليم بفيروس كورونا

أعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عامًا أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.وقال ضومط سليم ابن الملياردير، إنّ والده بحالة جيّدة ويتحسّن بشكل جيّد جدًا من «كوفيد-19» بعد أسبوع من الأعراض الخفيفة، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وتقدّر ثروة سليم الذي يتحدّر من أصل لبناني ويملك شركة الاتصالات العملاقة «أميركا موفيل» بنحو 59،9 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، ما يجعله أغنى رجل في أمريكا اللاتينية.ويساهم الملياردير من خلال مؤسسته الخيرية في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح شركة استرازينيكا وجامعة أوكسفورد المضادّ لـ«كوفيد-19»، وذلك بهدف توزيعه في أمريكا اللاتينية.وجاء إعلان عائلة سليم إلى أن كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.