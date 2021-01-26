رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل تراجعًا فى إصابات كورونا وأول وفاة منذ 13 يناير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:54 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين، مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررًا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير، انخفاضًا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونججيانج 53 حالة إصابة جديدة، لكن جيلين وخبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فتراجعت الإصابات الجديدة فيهما
بشدة، فسجل جيلين سبعًا وخبي خمسًا فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

دراسة: أزيثرومايسين غير فعال ضد كورونا فى المرحلة المبكرة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى

محاضرة علاج إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية بمكتبة الطفل

الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب «هاملت الجرافيك المصرى»