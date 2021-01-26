الصين تسجل تراجعًا فى إصابات كورونا وأول وفاة منذ 13 يناير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين، مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررًا فيها دون العشرة.وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير، انخفاضًا من 124 إصابة في اليوم السابق.وسجل إقليم هيلونججيانج 53 حالة إصابة جديدة، لكن جيلين وخبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فتراجعت الإصابات الجديدة فيهمابشدة، فسجل جيلين سبعًا وخبي خمسًا فقط.وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير.