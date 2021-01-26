عضو بمجلس السيادة السودانى يتوجه إلى جنوب أفريقيا وكينيا

توجه محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، فجر اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب افريقيا، حاملًا رسالة خطية إلى رئيسها سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.وقال التعايشي، في تصريح صحفي، إن جولته، التي تستمر عدة أيام، تشمل جمهورية كينيا وتسليم رسالة خطية الى رئيسها اوهورو كينياتا، لتوضيح ما يحدث على الحدود بين السودان وإثيوبيا.وأكد عضو مجلس السيادة، رغبة حكومة السودان في عدم الدخول في أي إجراءات تؤثر على مسار العلاقات بين الدولتين.وأضاف أن انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الحدود هو انتشار طبيعي، وأن الخيار السلمي هو الأمثل للسودان للحفاظ على علاقاته مع إثيوبيا واستقرار المنطقة.