رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. مزاد لبيع أراضى أملاك دولة تابعة للمحافظة فى الغربية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:10 ص
محافظة الغربية
محافظة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلنت محافظة الغربية، عن عقد جلسة مزاد علني، اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بشارع المتحف بطنطا، لبيع ٨٢ قطعة أرض فضاء (أملاك الدولة) عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطرحتها المحافظة أوائل الشهر الجاري للراغبين في التقدم للمزاد.

وأشارت محافظة الغربية، أن المزاد الأول ٣٤ قطعة أرض بمركز ومدينة السنطة، والمزاد الثاني ٢٠ قطعة بمركز ومدينة زفتى، والمزاد الثالث ١٤ قطعة أرض بمركز ومدينة طنطا، والمزاد الرابع ٨ قطع أراض بمركز ومدينة سمنود، و١ قطعة أرض بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و٢ قطعة أرض بحي أول طنطا، و٣ قطع أراض بمركز ومدينة قطور.

وأعلن محافظ الغربية، أنه حرصًا على سلامة المواطنين وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم وضع خطة تنظيمية بجدول زمني محدد لتسيير الأعمال بجلسة المزاد، منعًا للتزاحم ولضمان حسن سير العمل

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«إغماء مفاجئ وبلع لسان».. القصة الكاملة لوفاة لاعب نادي السكة الحديد

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى