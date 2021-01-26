اليوم.. مزاد لبيع أراضى أملاك دولة تابعة للمحافظة فى الغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن عقد جلسة مزاد علني، اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بشارع المتحف بطنطا، لبيع ٨٢ قطعة أرض فضاء (أملاك الدولة) عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطرحتها المحافظة أوائل الشهر الجاري للراغبين في التقدم للمزاد.وأشارت محافظة الغربية، أن المزاد الأول ٣٤ قطعة أرض بمركز ومدينة السنطة، والمزاد الثاني ٢٠ قطعة بمركز ومدينة زفتى، والمزاد الثالث ١٤ قطعة أرض بمركز ومدينة طنطا، والمزاد الرابع ٨ قطع أراض بمركز ومدينة سمنود، و١ قطعة أرض بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و٢ قطعة أرض بحي أول طنطا، و٣ قطع أراض بمركز ومدينة قطور.وأعلن محافظ الغربية، أنه حرصًا على سلامة المواطنين وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم وضع خطة تنظيمية بجدول زمني محدد لتسيير الأعمال بجلسة المزاد، منعًا للتزاحم ولضمان حسن سير العمل