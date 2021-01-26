بايدن لا يعتقد بأن ترامب سيُدان فى محاكمته بمجلس الشيوخ

ذكرت شبكة «سي.إن.إن»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.وقالت الشبكة، إن بايدن أبدى تشككًا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.وأفادت «سي.إن.إن» بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن.