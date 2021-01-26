رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكى تقر ترشيح بلينكن وزيرًا للخارجية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:50 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
طباعة
أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، ما يمهد الطريق أمام نظر المجلس بكامل هيئته ترشيحه في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" صوتت اللجنة لصالح مرشح الرئيس جو بايدن للمنصب بواقع 15 صوتًا مقابل ثلاثة.

ويشغل دانيال سميث، مدير معهد الخدمة الخارجية السابق، موقع وزير الخارجية بالإنابة في الوقت الحالي.

وبلينكن من المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات أحدثها لدى توليه دور الرجل الثاني في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

ومن المتوقع أن يفوز بلينكن بسهولة بتأكيد مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو ينقسمون مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون لأن نائبة الرئيس كاملا هاريس يمكن أن ترجح أي تعادل محتمل في الأصوات.

موضوعات متعلقة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى