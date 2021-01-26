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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تجمّد لمدة شهر سريان العقوبات على الحوثيين تسهيلًا لوصول المساعدات الإنسانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:42 ص
الحوثيين
الحوثيين
وكالات
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جمّدت الولايات المتّحدة لمدّة شهر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الحوثيين في اليمن بعدما صنّفتهم «جماعة إرهابية»، وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

وقالت وزارة الخزانة في وثيقة رسمية، إنّ كلّ التعاملات مع الحوثيين سيسمح بها مجددًا حتي 26 فبراير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا القرار لا يسري بمفعول رجعي، أي أنّه إذا كانت هناك أموال قد تمّ تجميدها بموجب قرار العقوبات فإنّ القرار الجديد لا يرفع التجميد عنها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أعلن في الأيام الأخيرة من عهد دونالد ترامب إدراج الحوثيين على القائمة الأمريكية السوداء للمنظمات «الإرهابية».

ودخل قرار فرض العقوبات على الحوثيين حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، عشيّة تولي بايدن منصبه، وينص على فرض عقوبات على أيّ شخص أو كيان يجري تعاملات مع الحوثيين.

لكنّ الأمم المتحدة ومنظّمات دولية عديدة أخرى انتقدت قرار فرض العقوبات، محذّرة من أنّه يهدّد بإعاقة إيصال المساعدات إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثين.

وكان أنتوني بلينكن، الذي اختاره بايدن لتولّي منصب وزير الخارجية، تعهّد الأسبوع الماضي «إعادة النظر فورًا» بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، بحيث لا يؤدّي هذا القرار إلى إعاقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وتؤكّد منظّمات الإغاثة الإنسانية أنّ لا خيار أمامها سوى التعامل مع الحوثيين إذا ما أرادت إيصال المساعدات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليًا يدعمها منذ مارس 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية ويحظى بدعم من الولايات المتحدة، وتعتزم إدارة بايدن إنهاء هذا الدعم أيضًا.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة، وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3،3 ملايين شخص وتركَ بلدًا بأسره على شفا المجاعة.

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