كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفًا و521 إصابة والوفيات 1360

استقرت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 75 ألفًا و521 إصابة حتى الساعة 0730 صباحًا بتوقيت سول.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1360 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 62 ألفًا و956 شخصًا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.