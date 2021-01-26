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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ الأمريكى» يصادق على تسمية أنتونى بلينكن وزيرًا للخارجية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:24 ص
الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى
وكالات
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صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على تسمية أنتوني بلينكن وزيرًا جديدًا للخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» صوت 15 عضوًا في اللجنة لصالح بلينكن، بينما عارض 3 أعضاء فقط تعيينه في المنصب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية هذا الأسبوع.

وأعرب السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز عن أمله بأن يتم إقرار تعيين بلينكن يوم الثلاثاء، وقال إن «العالم يحترق الآن والأزمات تضغط في كل منطقة وكل نصف الكرة الأرضية».

ومن المتوقع أن يمر تعيين بلينكن في مجلس الشيوخ بسهولة، إذ أنه تحت سيطرة الديمقراطيين الآن.

وكان بلينكن ثاني أكبر مسؤول في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ويؤدي المدير السابق لمعهد الخدمة الخارجية دانييل سميث مهام وزير الخارجية في الوقت الحالي.

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