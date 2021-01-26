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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يكشف التاريخ المتوقع لتحقيق مناعة القطيع ضد كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:42 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تكون الولايات المتحدة قد قطعت بحلول الصيف المقبل شوطا بعيدا على طريق بلوغ "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أشعر بالثقة بأننا سنكون، بحلول هذا الصيف، قد قطعنا شوطا بعيدا في طريقنا لبلوغ مناعة القطيع".

وردا على سؤال عن الموعد الذي سيتمكن فيه كل الأمريكيين الراغبين في تلقي اللقاح من الحصول عليه، قال: "في الربيع".

وأضاف: "أعتقد أن هذا يمثل تحديا لوجستيا غير مسبوق في تاريخ بلادنا، ولكن أعتقد أنه بإمكاننا القيام بذلك".

وكرر بايدن القول إن هدفه الأول يتمثل بتلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

وأوضح أنه بعد تحقيق هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة "ستمضي نحو تحقيق هدف يتجاوز بكثير الهدف الذي وضعناه للأيام المئة المقبلة، بحيث نتمكن من بلوغ مرحلة تحقيق مناعة القطيع".

وأضاف: "أشعر بالرضا حيال ما نتجه إليه وأعتقد أنه يمكننا إنجاز ذلك".

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