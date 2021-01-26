البرلمان الكندى يصنف منظمة «براود بويز» كيانا إرهابيا

وافق البرلمان الكندي بالإجماع، على اقتراح يدعو رئيس الوزراء جاستين ترودو إلى حظر منظمة "براود بويز" المتطرفة في كندا، باعتبارها "كيانا إرهابيا".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت الحكومة الكندية إلى أن أجهزتها الأمنية تراقب المنظمة عن كثب وتجمع الأدلة، لدعم إدراج المنظمة في القائمة السوداء.ويحث الاقتراح الذي تبناه مجلس النواب حكومة ترودو، على استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي لانتشار الجماعات المتطرفة، بدءا بالتصنيف الفوري لـ"براود بويز" كـ"كيان إرهابي" في كندا.وكان أعضاء منظمة "براود بويز" من بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن الفترة الماضية.