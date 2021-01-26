واشنطن تعتزم «محاسبة» الصين على ممارساتها «غير الشرعية»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه ينبغي على الولايات المتحدة "محاسبة" الصين على "ممارساتها غير الشرعية وغير العادلة".وأكدت الخارجية أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بضمان عدم استغلال البيانات والتكنولوجيات الأمريكية من قبل الشركات الصينية لدعم "الأنشطة الخبيثة" الصينية، بما في ذلك تعزيز القدرات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحتاج إلى استراتيجية شاملة ومنهج منظم أكثر، يتعامل بالفعل مع العديد من القضايا، بدلا من المنهج الجزئي الذي كان خلال السنوات الأخيرة".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي قد صرحت في وقت سابق من يوم الإثنين، بأن إدارة بايدن تعتزم التعامل مع بكين "بمنهج الصبر".يذكر أن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت توترات في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن العديد من القضايا، بما فيها الاقتصاد والملكية الفكرية وحقوق الإنسان والوضع في هونغ كونغ وتعامل الصين مع الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ وغيرها من الملفات.