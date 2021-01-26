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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت ترفض شروط شركة «موديرنا» لتوريد لقاحها المضاد لكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:13 ص
موديرنا
موديرنا
وكالات
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أفادت صحيفة "القبس" بأن وزارة الصحة الكويتية رفضت شروطا لشركة "موديرنا"، أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محددة من لقاحها المضاد لكورونا للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أنه من بين شروط "موديرنا" التي رفضتها وزارة الصحة الكويتية، هي عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع %30 من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقا.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد اعتماد أولى كميات لقاح "أسترازينيكا - أكسفورد" وترخيصها ووصولها المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات التجارب السريرية ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة "جونسون آند جونسون" التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميز بأنه مكون من جرعة واحدة.

وأضافت أن الوزارة تحدث مع شركات روسية وصينية وأمريكية تجري اختباراتها حاليا على لقاحات مضادة لكورونا، إلا أنها لم تستقر على الطلب سوى من "فايزر" و"أسترازينيكا"، مع احتمالية استيراد كميات أخرى من شركتي "جونسون آند جونسون" و"موديرنا"، بعد أن عادت المفاوضات مجددا.

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