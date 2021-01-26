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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة فى البرازيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:32 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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أعلنت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70 بالمئة من السلالة الأصلية.

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