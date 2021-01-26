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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزيرا الداخلية الموريتانى والإسبانى يبحثان التعاون الأمنى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:15 ص
محمد ولد مرزوك
محمد ولد مرزوك
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بحث وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد مرزوك، في العاصمة الإسبانية مدريد، مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أوجه التعاون الأمني، وذلك ضمن زيارة بدأها مرزوك لإسبانيا تلبية لدعوة من نظيره الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الطرفين بحثا أيضًا ملفات محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وأشاد وزير الداخلية الإسباني بجهود موريتانيا في محاربة الهجرة غير الشرعية، متعهدًا بالتزام المملكة الإسبانية بتعزيز التعاون مع موريتانيا في المجال الأمني.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ معاهدة التعاون في مجال الأمن بين موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى سفيري البلدين.

ويعتمد الجانب الإسباني بشكل كبير على موريتانيا في محاربة الهجرة السرية، ويوجد مركز لإيواء اللاجئين في مدينة نواذيبو الموريتانية يستقبل المهاجرين السريين في حالة إبعادهم من إسبانيا.

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