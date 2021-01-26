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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحليق مكثف للطيران الحربى الإسرائيلى فى أجواء لبنان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:27 ص
الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
وكالات
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ تحليقات في أجواء لبنان بشكل مكثف على علو متوسط.

وأفادت الوكالة بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية تجول سماء لبنان الجنوبي، مرورا فوق منطقة الزهراني ذهابا وإيابا وعلى علو متوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الشوف وجبل لبنان، وصولا حتى مدينة بيروت وضواحيها.

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