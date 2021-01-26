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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا ترسل تحذيرا لـ«فايزر» بشأن تأخر تسليم اللقاحات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:25 ص
فايزر
فايزر
وكالات
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أرسلت الحكومة الإيطالية، رسالة تحذيرية إلى شركة "فايزر" تدعو فيها شركة الأدوية إلى احترام التزاماتها التعاقدية بشأن تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مكتب المفوض الخاص للحكومة الإيطالية في بيان: "أرسل مكتب المدعي العام إشعارا رسميا إلى شركة "فايزر" يدعوها للامتثال لالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بفشلها في تقديم جرعات اللقاح".

كما تطرقت الرسالة إلى التوتر بين الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تباطؤ مؤقت في عمليات تسليم اللقاحات إلى التكتل الأوروبية.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، إن التأخير في توريد لقاحات فيروس كورونا، من شركتي فايز وأسترازينيكا، أمر "غير مقبول".

وقد دعا عدد من المسؤولين الإيطاليين سلطات بلادهم إلى استخدام جميع اللقاحات الممكنة ضد COVID-19، بما في ذلك لقاح"سبوتنيك V" الروسي، لحماية السكان من تفشي وباء كورونا.

وفي وقت سابق حذرت شركتا "فايز" و"أسترازينيكا"، من إمكانية عدم تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المتفق عليه بسبب مشاكل في الإنتاج.

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