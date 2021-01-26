الشيوخ الأمريكى يصادق على تولى جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة

صادق مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي،على ترشيح جانيت يلين لتولي منصب وزيرة الخزانة الجديدة للولايات المتحدة.وحصدت يلين دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الديمقراطيون، وذلك بعد مصادقة من قبل لجنة الشؤون المالية التابعة إليه، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».ومن المقرر أن تتولى يلين، البالغة 74 عامًا من عمرها، والتي رشحها رئيس البلاد الجديد، جو بايدن، منصب وزيرة الخزانة خلال الأيام القريبة، لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذه الحقيبة.وسبق أن تولت يلين، وهي خبيرة اقتصادية مشهورة وعضو شرف في الأكاديمية البريطانية، رئاسة النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي ينفذ مهام البنك المركزي، من العام 2014 حتى 2018، وكانت في حينه كذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.ومن المتوقع أن تلعب يلين دورًا محوريًا في وضع السياسة المالية لبايدن في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة بسبب جائحة فيروس كورونا.