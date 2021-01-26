رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكى يصادق على تولى جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:05 ص
الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى
وكالات
طباعة
صادق مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي،على ترشيح جانيت يلين لتولي منصب وزيرة الخزانة الجديدة للولايات المتحدة.

وحصدت يلين دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الديمقراطيون، وذلك بعد مصادقة من قبل لجنة الشؤون المالية التابعة إليه، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

ومن المقرر أن تتولى يلين، البالغة 74 عامًا من عمرها، والتي رشحها رئيس البلاد الجديد، جو بايدن، منصب وزيرة الخزانة خلال الأيام القريبة، لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذه الحقيبة.

وسبق أن تولت يلين، وهي خبيرة اقتصادية مشهورة وعضو شرف في الأكاديمية البريطانية، رئاسة النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي ينفذ مهام البنك المركزي، من العام 2014 حتى 2018، وكانت في حينه كذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.

ومن المتوقع أن تلعب يلين دورًا محوريًا في وضع السياسة المالية لبايدن في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

وزير التعليم يكشف موقف إلغاء امتحانات الترم الأول أو تأجيلها لمايو

حقيقة العفو الرئاسي عن رئيس قطار تسبب في وفاة شاب وإصابة آخر

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة: أزيثرومايسين غير فعال ضد كورونا فى المرحلة المبكرة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

مونديال اليد: قطر تطيح بآمال الأرجنتين وتكمل عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائى

الدنمارك تفوز على كرواتيا فى المجموعة الثانية للدور الرئيسى لمونديال اليد

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى

محاضرة علاج إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية بمكتبة الطفل

الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب «هاملت الجرافيك المصرى»