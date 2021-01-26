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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: لا داعى لتطعيم المشاركين فى أولمبياد طوكيو بالدرجة الأولى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:23 ص
مايك رايان
مايك رايان
وكالات
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أكد مدير برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أنه ليست هناك حاجة لأولوية تطعيم الرياضيين الذين من المتوقع أن يشاركوا في الألعاب الأولمبية في طوكيو، ضد فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال رايان تعليقا على هذه القضية: "علينا أن نواجه الواقع، فلا توجد هناك كمية كافية من اللقاح حتى لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وشدد على أن العاملين الطبيين في "الخطوط الأمامية" والناس الكبار سنا يجب أن يتلقوا اللقاح بالدرجة الأولى.

يذكر أن الألعاب الأولمبية كان من المقرر أن تجري في طوكيو في عام 2020، لكنها تأجلت حتى يوليو 2021 بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي الفترة الأخيرة وردت تقارير حول احتمال إلغاء الألعاب الأولمبية، لكن اللجنة الأولمبية نفت صحتها، وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يوم السبت الماضي إن اللجنة مستعدة لمختلف الاحتمالات.

وتعمل اللجنة الأولمبية الدولية مع منظمة الصحة العالمية لضمان تطعيم جميع الرياضيين قبل الأولمبياد.

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