انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض ملوي للكتاب في نسخته الرقمية، دورة "محمد مستجاب" والتي تستمر حتي 31 يناير الجاري٬ والتي تنظمها مؤسسة مجراية بالتعاون مع معهد جوتة الألماني، الدورة تقوم بشكلها الافتراضي على ثلاثة محاور، وهي: الندوات التي من المقرر أن تبث أونلاين على منصّة زووم وبالتعاون مع جروب القراء المحترفين على الفيس بوك.وتبدأ أولى اللقاءات اليوم مع الكاتب محمد محمد مستجاب وتدير الندوة زوجته الكاتبة نهى محمود.ويوم الخميس 28 يناير لقاء مع الكاتب محمد المنسي قنديل٬ ويدير الندوة الكاتب محمد سمير ندا.أما السبت 30 يناير فيبث لقاء مع الكاتبة نورا ناجي ويديره الكاتب رامي حمدي.كما تتضمن الفعالية ورشة مجانية لـ تطوير السيناريو مع السيناريست منة إكرام لصّناع الأفلام في منطقة شمال الصعيد.ويشما المحور الثالث بانورواما الجنوب للفيلم القصير، دعوة مفتوحة لعرض أفلام روائية قصيرة، أو وثائقية، لصّناع الأفلام في صعيد مصر، أو تدور أحداثها في مدن الجنوب، كما يشمل المعرض أحدث إصدارات الكتب الصادرة عن دور النشر المصرية.