سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 26-1-2021

يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021، في سوق تداول العملات المحلية.وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.وعلى المستوى العالمي، تشهد مؤشرات الاقتصاد، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-1-2021البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك مصر4.24 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.بنك عوده4.23 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.وبلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.