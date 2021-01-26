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الثقافة

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:46 ص
حرب المئة عام على
حرب المئة عام على فلسطين
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب جديد بعنوان «حرب المئة عام على فلسطين» وبعنوان جانبي: «قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917 ــ 2017» من تأليف رشيد الخالدي٬ وترجمه إلى العربية الدكتور عامر شيخوني.

يُركز رشيد الخالدي في كتابه على ستِّ نقاطِ تَحَوّلٍ في الصراع على فلسطين، تبدأ هذه الأحداث الستة بوعد بلفور سنة 1917 الذي حدَّد مصير فلسطين، إلى حصار إسرائيل لغزة وحروبها المتكررة على أهل غزة في العَقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تُسَلِّطُ هذه المراحلُ الضوءَ على الطبيعة الاستعمارية لحرب المئة عام على فلسطين، وعلى دَور القوى الخارجية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في شَنِّ هذه الحرب.

يسرد المؤلف «قصة حرب المئة عام الأصلية» بشكل جزئي من خلال تجارب فلسطينيين عاشوا تلك الحرب ويَنتمي كثيرٌ منهم إلى عائلته، الذين كانوا موجودين خلال بعض المراحل المذكورة، وقد أضاف ذكرياته الخاصة عن أحداث شَهدها بنفسه، وكذلك مواد «وثائق» امتلكها وبعض العائلات، بالإضافة إلى شهود عَيان متنوعين، وكان هَدَفه من كل ذلك السَّرد هو توضيح رؤيته التي يقول فيها: «أنّه يجب رؤية هذا الصراع بشكلٍ مختلف تمامًا عن أغلب الروايات السائدة التي رويَتْ فيها قصةُ فلسطين في معظم ما كُتِبَ عنها».

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