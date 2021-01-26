الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب «هاملت الجرافيك المصرى»

يستقبل مسرح ستوديو ناصيبيان٬ بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة) فى تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد" تأليف الدكتور ياسر منجي٬ والصادر حديثا عن مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام.يأتي ذلك بحضور كل من أ.د أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، والأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان٬ د. السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان٬ د. عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة وسوف يقدم كلمته أونلاين.وعن "نحميا سعد" يقول مؤلف الكتاب: عبقريٌّ من أفذاذ الفنانين، تصالحَت عليه أرزاءُ الدنيا وقساوة البشر، واتَّخَذَ الفقر والجوعُ والمرضُ منه هدفًا لتسديد ضرباتهم القاصمة، لِيَذوي سريعًا في غَضارة العُمر، تاركًا خلفه – برغم ذلك كلِّه - علاماتٍ وَضيئةً على دَرب الإبداع المصري الحديث.لمع "نحميا سعد" بقوة في فترةٍ وجيزة من حياته القصيرة، فوُجِّهَت له الدعوات الرسمية، وهو لا يزال بعدُ في الخامسة والعشرين مِن عُمرِه، لتمثيل مصر بأعماله في عدد من أهم المحافل الفنية العالمية، كان من بينها "معرض باريس الدولي" لعام 1937، و"بينالي فينسيا" لعام 1938.