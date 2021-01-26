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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:58 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021، في سوق تداول العملات المحلية.

وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

أما على المستوى العالمي، تشهد مؤشرات الاقتصاد، تحسنًا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-1-2021

البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بسعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

بنك مصر

حققت مستويات سعر الريال السعودي داخل بنك مصر اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك البركة

يتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

واستقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوى 4.1 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وسجل سعر الريال السعودي داخل البنك العربي الأفريقي مستوى 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم الثلاثاء.

البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

بنك مصر إيران للتنمية

بلغت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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