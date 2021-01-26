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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة فن صناعة العرائس بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:03 ص
مكتبة الحضارة الإسلامية
مكتبة الحضارة الإسلامية
نضال ممدوح
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يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية بعنوان "فن صناعة العرائس"، فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

تتضمن الورشة التعرف علي مراحل صناعة عرائس الماريونيت٬ والتي تنقسم إلي ثلاثة أقسام مختلفة، الخشبية والعجين والأصابع، ورغم اختلاف المادة الخام إلا أن طريقة الصنع لا تختلف، وإن كانت العرائس الخشبية تعتمد علي الألواح الخشبية الزان، ثم يتم تقطيعها إلي قطع صغيرة طبقًا للتصميم، باستخدام الأزميل لتشكيل العروسة، وتحديد طبيعتها ووظيفتها، ثم ربط تلك الهياكل بواسطة مفصلات، ثم يبدأ في تشكيل الوجه والجسم، وهي المرحلة الأكثر حرفية ودقة عالية.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

كما تتضمن فعاليات الورشة إلى، تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة.
فن صناعة العرائس
فن صناعة العرائس

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