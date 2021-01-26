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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعرب عن قلقها من إجبار بايدن للحكومة الأمريكية على شراء المنتجات المحلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:23 ص
كريستيا فريلاند
كريستيا فريلاند
عبير سليم
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أعربت الحكومة الكندية عن قلقها من خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لبرنامج "اشترِ المنتجات الأمريكية"، والذي يهدف إلى ضمان استفادة الشركات المحلية من الإنفاق الفيدرالي.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، فإن وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند قالت: "إن مسألة التجارة الحرة ستكون على رأس جدول أعمال أوتاوا خلال مناقشاتها مع إدارة بايدن"، مشيرة إلى أنه لدى البلدين اقتصادات متكاملة للغاية.

و قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، لهيئة الإذاعة الكندية أمس الأول الأحد: "إن رئيس الوزراء جاستين ترودو نقل مخاوف البلاد بشأن برنامج Buy American إلى بايدن خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة جمعت قادة أمريكا الشمالية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن بايدن، سيوقع الإثنين، على أمر تنفيذي يفرض على الحكومة شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وستشمل السياسات الجديدة تشديد قواعد المشتريات الحكومية لجعل من الصعب على الوكالات الفيدرالية شراء المنتجات المستوردة، كما سيضمن الأمر التنفيذي ضمان إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعلومات اللازمة للمشاركة في المزايدات الحكومية.

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