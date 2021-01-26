بايدن: ضحايا كورونا بأمريكا قد يتجاوز 600 ألف شخص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يتجاوز 600 ألف شخص "قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن في البيت الأبيض: "سيكون هناك مزيد من الوفيات.. وحسب التوقعات، فإننا سنرى ما بين 600 و660 ألف وفاة بشكل عام قبل أن نتجاوز المرحلة الأكثر صعوبة، وتبدأ الأمور بالتحسن".يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات.وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 25 مليونا و235 ألف شخص، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 420 ألف حالة.