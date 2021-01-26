رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسترازينيكا» ترد على تقارير عدم فعالية لقاحها ضد كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:54 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
طباعة
نفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية صحة التقارير الإعلامية التي قالت إن مدى فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد لوقاية الأشخاص فوق السن 65 عاما أقل من 10%.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته تعليقا على هذه التقارير، إنها "غير صحيحة على الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت صحيفة "هانديلسبلات" عن مصادر في التحالف الحاكم في ألمانيا، أن هذا اللقاح يثير الاستجابة الضرورية لمقاومة المرض عند 8% فقط من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" أن نتائج الاختبارات الخاصة باللقاح تشير إلى أن نسبة فعاليته في هذه الفئة أقل من 10%.

وسبق أن أعطت الاختبارات السريرية للقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية نتائج متباينة لمدى فعاليته، حيث تراوحت نسبته من 62% إلى 90%.

وأطلقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا إصدار مصادقة على اعتماد مصل شركة "موديرنا" الأمريكي.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

دراسة: أزيثرومايسين غير فعال ضد كورونا فى المرحلة المبكرة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى

محاضرة علاج إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية بمكتبة الطفل

الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب «هاملت الجرافيك المصرى»