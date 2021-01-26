«أسترازينيكا» ترد على تقارير عدم فعالية لقاحها ضد كورونا

نفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية صحة التقارير الإعلامية التي قالت إن مدى فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد لوقاية الأشخاص فوق السن 65 عاما أقل من 10%.وقالت الشركة، في بيان أصدرته تعليقا على هذه التقارير، إنها "غير صحيحة على الإطلاق".وفي وقت سابق من اليوم نقلت صحيفة "هانديلسبلات" عن مصادر في التحالف الحاكم في ألمانيا، أن هذا اللقاح يثير الاستجابة الضرورية لمقاومة المرض عند 8% فقط من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما.كما ذكرت صحيفة "بيلد" أن نتائج الاختبارات الخاصة باللقاح تشير إلى أن نسبة فعاليته في هذه الفئة أقل من 10%.وسبق أن أعطت الاختبارات السريرية للقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية نتائج متباينة لمدى فعاليته، حيث تراوحت نسبته من 62% إلى 90%.وأطلقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا إصدار مصادقة على اعتماد مصل شركة "موديرنا" الأمريكي.