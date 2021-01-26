«تويتر» يبدأ باختبار برنامج لتلقى شكاوى المستخدمين بشأن «المعلومات المضللة»

أعلنت شركة «تويتر» أنها بدأت باختبار برنامج «Birdwatch» المخصص لتلقي شكاوى من مستخدمي «تويتر» بشأن نشر معلومات مضللة عبر الموقع.وقالت «تويتر»: «نقدم اليوم Birdwatch المخصص للتعامل مع المعلومات المشكوك فيها، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم، ونحث من يستطيعون اختباره في الولايات المتحدة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضافت الشركة: «بإمكانكم إضافة إشارات مفيدة على التغريدات التي تتضمن برأيكم معلومات مشكوك فيها».وأشير إلى أن برنامج Birdwatch متاح حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، وفي الوقت الراهن لن تظهر إشارات المستخدمين بشأن المعلومات المضللة على «تويتر» بشكل مباشر، ولكن سيكون من الممكن الاطلاع عليها على صفحة البرنامج.وسيكون بإمكان المستخدمين تقديم الشكاوى مع الإشارة إلى سبب معارضتهم للمعلومات المعينة المنشورة على «تويتر» بواسطة Birdwatch.