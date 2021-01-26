فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:33 ص
نضال ممدوحطباعة
تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة٬ "حوار ثقافي"، في تمام الساعة 12 ظهرًا اليوم الثلاثاء، حيث يعقد اللقاء أونلاين عبر تطبيق "زووم" ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".
وتدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الروائية ضحى عاصي، والدكتور سامي سليمان، والروائي محمد المنسي قنديل.
ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.
في سياق متصل تعقد لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس٬ ندوة بعنوان: "إدارة الصناعات الثقافية الحديثة وآثارها على الاقتصاد القومي"، وذلك في الرابعة عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويدير الندوة الدكتور صفوت النحاس مقرر اللجنة، ويحاضر بها محمد عبد الدايم عضو اللجنة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الروائية ضحى عاصي، والدكتور سامي سليمان، والروائي محمد المنسي قنديل.
ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.
في سياق متصل تعقد لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس٬ ندوة بعنوان: "إدارة الصناعات الثقافية الحديثة وآثارها على الاقتصاد القومي"، وذلك في الرابعة عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويدير الندوة الدكتور صفوت النحاس مقرر اللجنة، ويحاضر بها محمد عبد الدايم عضو اللجنة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.