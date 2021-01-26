فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة٬ "حوار ثقافي"، في تمام الساعة 12 ظهرًا اليوم الثلاثاء، حيث يعقد اللقاء أونلاين عبر تطبيق "زووم" ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك" وقناتها على "يوتيوب".وتدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الروائية ضحى عاصي، والدكتور سامي سليمان، والروائي محمد المنسي قنديل.ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.في سياق متصل تعقد لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس٬ ندوة بعنوان: "إدارة الصناعات الثقافية الحديثة وآثارها على الاقتصاد القومي"، وذلك في الرابعة عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويدير الندوة الدكتور صفوت النحاس مقرر اللجنة، ويحاضر بها محمد عبد الدايم عضو اللجنة، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.