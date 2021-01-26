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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة: أزيثرومايسين غير فعال ضد كورونا فى المرحلة المبكرة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:13 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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كشفت دراسة أجراها علماء في جامعة أوكسفورد أن استخدام المضادين الحيويين أزيثرومايسين ودوكسيسايكلين في علاج عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في المرحلة المبكرة أمر غير فعال.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال تقرير أصدره فريق علماء في جامعة أوكسفورد، أن دراسة تم إجراؤها بدعم من الحكومة البريطانية وأطلق عليها اسم "PRINCIPLE" لم تؤد إلى رصد أي تأثير إيجابي نتيجة استخدام هذين الدواءين في علاج مرضى فوق السن 50 عاما.

وشارك في اختبارات أزيثرومايسين نحو 1.4 ألف شخص، وتلقى 526 منهم على مدار 3 أيام بعد رصد إصابتهم بفيروس كورونا 500 ميليجرام من الدواء مرة خلال 24 ساعة.

وطالت تجربة دوكسيسايكلين نحو 1800 شخص، تلقى 800 منهم هذا الدواء على مدار 7 أيام، حيث تناولوا 200 ميليجرام في اليوم الأول و100 ميليجرام في مرة واحدة خلال 24 ساعة على مدار الأيام الـ6 الأخرى.

وقال الأستاذ في جامعة أوكسفورد، كريس باتلير، أحد رؤساء الدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن دورة أزيثرومايسين لمدة 3 أيام أو دورة دوكسيسايكلين لمدة 7 أيام ليس لهما أي فائدة سريرية ملموسة من حيث الوقت الذي يتطلب للعلاج".

ودعا باتلير إلى مراجعة اعتماد هذين الدواءين لأن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية قد يؤدي إلى تنامي مقاومة الجسم للمواد المضادة للميكروبات.

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