«فاوتشى»: ارتداء كمامتين قد يكون أكثر فاعلية لوقف انتشار كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، إن ارتداء كمامتين في آن واحد قد يكون أكثر فاعلية لوقف انتشار فيروس كورونا.وحسبما أفات وكالة أنباء «فرانس برس» عندما سئل عما إذا كان القناع المزدوج أو استخدام قناع «N95» يحدث فرقا، قال إنه من المحتمل أن يحدث ذلك، موضحًا أنه إذا كان لديك غطاء بطبقة واحدة ووضعت طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فاعلية، وهذا هو السبب في أنك ترى الأشخاص إما يقومون بارتداء كمامتين معًا أو صنع نسخة من قناع «N95».وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص بارتداء الكمامة في الأماكن العامة وفي أي مكان يتواجدون فيه مع أشخاص آخرين، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة تحتوي على طبقتين أو أكثر من القماش تتناسب بشكل مريح مع الأنف والفم.