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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 337 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:45 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 520 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 466626.

كما سجلت الوزارة 22 وفاة جديدة بالفيروس، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق، ليصل مجمل الوفيات إلى 8172.

ويبدأ المغرب حملة التطعيم من فيروس كورونا هذا الأسبوع بعد تلقيه مليوني جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" يوم الجمعة، ومن المنتظر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني يوم الأربعاء.

وسيستهل الحملة بتطعيم رجال الأمن والصحة والتعليم وكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

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