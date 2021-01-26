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الثقافة

«تنسيقية بولييه» رواية جديدة لـ عبد الناصر العايد عن دار فضاءات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:29 ص
تنسيقية بولييه
تنسيقية بولييه
نضال ممدوح
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صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع الرواية الجديدة للكاتب السوري المقيم في فرنسا، عبد الناصر عايد، بعنوان "تنسيقية بولييه"، والتى تقع في 248 صفحة من القطع المتوسط.

تجري أحداث الرواية ضمن خطين زمنيين، الأول ما قبل اللقاء في مقهى بولييه بما فيه من حيوات الأشخاص في سوريا قبل وأثناء الثورة٬ والخط الثاني هو ما بعد اللقاء في المقهى وهي ذات مسارات متعددة بحسب شخوصها. ويمكن القول أنَّ كل شخوصها كانوا أبطالًا وإنما بنسب متفاوتة إذا ما أخذنا بالاعتبار المساحة السردية الخاصة بكل منهم.

العايد كان قادرا على ربط كل تلك المسارات بعضها ببعض٬ ممسكا ببراعة بخيوط الأحداث وتصاعدها وتفاعلها٬ قادرًا على التنسيق ما بين الحبكات الفرعية والحبكة الرئيسية٬ وبالطبع على التنسيق ما بين الخطين الزمنيين٬ وقد صاغ نصه الروائي بلغة وصياغة جيدة مفهومة وابتعد عن الألفاظ والصعبة والجمل المعقدة٬ فكان السرد سلسًا مريحًا جذابًا.

من الواضح أنَّ كاتب النص يستثمر ثقافته العالية ونضجه الفكري بحيث يستطيع أن يتعامل مع مختلف التناقضات الفكرية الأيدولوجية التي تزخر بها الرواية بموضوعية ملفتة٬ أضف إلى ذلك قدرته العالية واللافتة على التوغل وسبر الأغوار النفسية لشخوص روايته.

وعلى الصعيد الإبداعي ليست اللغة وحدها هي مساحة التميز في هذا النص. لكن الملفت حقًا هو أسلوبه التهكمي الساخر٬ والساخر بذكاء من خلال تناوله لشخوصه وللقضايا العقائدية الإيديولوجية وللإشكالية الطائفية في سوريا٬ الأمر الذي يعطي للرواية مذاقًا مبهجًا بالرغم مما تحويه من مشاهد سوداوية٬ أيضا تميزت بالذكاء والخبث السردي للكاتب.

وبعيدا عن التشويق العالي الذي يمتلكه النص، لكنك ستجد أنك أمام رواية لن يغالي الناقد حين يراها من أفضل ما كتب حول ما تمر به سوريا. حيث يتناول الكاتب الأحداث بموضوعية ملفتة بعيدًا عن اللجوء إلى إثارة عواطف القارئ تجاه المأساة السورية٬ وحتى في حديثه وتصويره لمشاهد الموت والتعذيب وسواه فهو لم يتناولها على أنها الموضوع الرئيس وإنما كخلفية للأحداث.

من الجدير بالذكر أن الكاتب عبد الناصر العابد مواليد سوريا.صدر له: المجموعة القصصية "الاحتراب"٬ ورواية "قصر الطين"٬ ورواية "سيد الهاوما".

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