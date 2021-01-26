بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا بتعزيز تصنيع المنتجات الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، وذلك في إطار وعوده خلال حملته الانتخابية بتعزيز قواعد الحكومة الفيدرالية لـ"شراء المنتجات الأمريكية".وقال بايدن، حسبما أوردت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تأمين، ليس فقط وظائف لليوم، بل وظائف وصناعات للغد أيضًا، مضيفًا: "نعلم أن الطبقة الوسطى هي التي بنت هذا البلد"، مؤكدًا أن عملية التصنيع في الولايات المتحدة يجب أن تكون جزءًا من "محرك الازدهار الأمريكي".وأشار الرئيس الأمريكي - في خطاب له بالبيت الأبيض - إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق كل عام حوالي 600 مليار دولار على المشتريات الحكومية لضمان سير الدولة والحفاظ عليها آمنة.وأوضح بايدن أن خطته للتعافي ترمي إلى الاستثمار في "العمال الأمريكيين والاتحادات والأعمال التجارية"، لافتًا إلى أن أحد أهداف خطته هو تعزيز وحماية الأمن القومي الأمريكي.وردًا على سؤال حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا، قال بايدن إنه ينبغي الحفاظ على أمن المدارس للطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الاختبار الطبي في هذه المنظومة.وأضاف بايدن أنه يعتقد إمكان قيام الولايات المتحدة بتطعيم 1.5 مليون شخص يوميًا ضد فيروس كورونا.وسوف يقلل المرسوم الجديد من احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفيدرالية منح الأولوية في مشترياتها للمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.