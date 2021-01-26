اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الثلاثاء بالدوري الممتاز.ومن المقرر أن يدير مباراة المقاولون العرب وسموحة محمد الصباحي "حكم ساحة"، وتحسين السادات "مساعد أول"، وأيمن دعبس "مساعد ثان"، وعبد الرحمن محمد "حكم رابع"، ومحمود دسوقي "حكم فيديو"، وعمرو رمضان "مساعد حكم فيديو".وسيدير مباراة بيراميدز والأهلي جهاد جريشة "حكم ساحة"، وسمير جمال "مساعد أول"، وأحمد توفيق "مساعد ثان"، وعبد العزيز السيد "حكم رابع"، وطارق مجدي "حكم فيديو"، ومصطفى الشهدي "مساعد حكم فيديو".