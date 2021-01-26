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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل مقتل شاب على يد تاجر مخدرات فى قرية كفر صراوة بالمنوفية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:47 ص
الضحية
الضحية
ولاء القاضى
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سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، على حادث وفاة أحد شباب القرية قتلا على يد تاجر للمخدرات، مؤكدين على حسن خلقه، وسمعته الطيبة بين الأهالي، مطالبين بسرعة تقديم الجاني إلى المحاكمة العادلة، للقصاص للفقيد الشاب.

وقال احد شهود العيان بالقرية، إن مقتل شاب على يد تاجر مخدرات داخل منزله، أشعل غضب أهل القرية، مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني.

وأكد شهود العيان أن قوات الشرطة ألقت القبض على العديد من الخارجين على القانون، عقب مقتل الشاب " أ، ه‍، ا" 30 عاما، على يد أحد تجار المواد المخدرة، المقيمين في القرية، مشيرين إلى قيام عدد من الشباب بمسيرة سليمة ضد تجارة المواد المخدرة وشرب المواد المخدرة.

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