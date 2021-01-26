رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمين الاتحاد من أجل المتوسط: توسع مصر فى إنتاج الطاقة المتجددة يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:14 ص
ناصر كامل
ناصر كامل
أ ش أ
طباعة
قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة تدعم استراتيجية الاتحاد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة.

وثمن الأمين العام -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي نفذتها الحكومة المصرية، وكذلك مضيها قدمًا وبخطى سريعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة؛ ما جعلها نقطة مضيئة بالمنطقة ومثالًا يحتذى به.

وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، منوها -في هذا الصدد- بقيام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) بتعزيز التوسع في الطاقة المتجددة بمصر من خلال تمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقعة في «مزارع دينا» بمحافظة البحيرة، على بُعد 80 كيلومترًا من القاهرة؛ مما سيحفز القطاع الخاص للمشاركة في الجهود التنموية بمنطقة المتوسط.

ولفت السفير ناصر كامل إلى أن هذا هو أول مشروع طاقة متجددة خاص يموّله البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في مصر في إطار الطاقة المتجددة الخاصة لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​(SPREF)، والذي يندرج تحت مظلة منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​الإقليمي للحوار حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي تم إنشاؤه لتعزيز نشر الطاقة المتجددة.

وأكد أهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالبحيرة، كأحد المشروعات الخضراء داخل القطاع الخاص، والأول في مصر ضمن إطار الطاقة المتجددة للقطاع الخاص لجنوب وشرق المتوسط، والذي تم إطلاقه من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتشجيع تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«نسيها في التاكسي».. تجديد حبس سائق استولى على مليون ونصف من جواهرجي

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

مونديال اليد: قطر تطيح بآمال الأرجنتين وتكمل عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائى

الدنمارك تفوز على كرواتيا فى المجموعة الثانية للدور الرئيسى لمونديال اليد

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة المعاصرة» جديد عمر العسرى

حكاية صورة.. «مسجد الهياتم» عناق الأصالة والمعاصرة

ورشة فن صناعة العرائس بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

«تنسيقية بولييه» رواية جديدة لـ عبد الناصر العايد عن دار فضاءات