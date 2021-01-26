تونس: 53 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و287 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1263 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 198 ألفًا و636 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2083 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و741 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 421 حالة، إلى جانب 146 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.