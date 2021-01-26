رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 53 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:44 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و287 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1263 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 198 ألفًا و636 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2083 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و741 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 421 حالة، إلى جانب 146 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

موضوعات متعلقة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة: أزيثرومايسين غير فعال ضد كورونا فى المرحلة المبكرة

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

مونديال اليد: قطر تطيح بآمال الأرجنتين وتكمل عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائى

الدنمارك تفوز على كرواتيا فى المجموعة الثانية للدور الرئيسى لمونديال اليد

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى

محاضرة علاج إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية بمكتبة الطفل

الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب «هاملت الجرافيك المصرى»