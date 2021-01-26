رئيس وزراء السودان يبحث هاتفيًا مع نظيره السويدى العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، العلاقات الثنائية بين البلدين.وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وأهمية تنسيق المواقف المشتركة في مختلف المحافل بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.