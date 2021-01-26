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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الخارجية الإيرانية: العثور على جثث 5 مواطنين لقوا مصرعهم فى تركيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:55 ص
العثور على جثث
العثور على جثث
عبير سليم
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، عن العثور على جثث خمسة إيرانيين لقوا مصرعهم جراء انهيار ثلجي في تركيا، مشيرة إلى أنه سيجري نقلهم إلى البلاد بعد تنفيذ الترتيبات المعتادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح حول مصير الإيرانيين المفقودين على الحدود التركية: «للأسف أفادت أحدث التقارير أن خمسة أشخاص قد فقدوا حياتهم جراء انهيار ثلجي. بالطبع، تم العثور على جثثهم، والتي سيتم نقلها إلى البلاد بعد الترتيبات المعتادة«، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم»، عن وكالة «فارس» الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إلى أن مسؤولو الحدود أكدوا دومًا أنه على رعايا طهران أن يمتنعوا عن عبور الحدود بشكل غير قانوني، حتى لا يقعوا في الوضع الذي وصفه بـ «المؤسف»، الذي وقع فيه هؤلاء الخمسة، وذلك نظرًا إلى الوضع في هذه المنطقة.

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