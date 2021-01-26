نقيب موسيقيى الشرقية يطرح أغنيته الوطنية «أقوى من الموت»

طرح الفنان خالد بيومى، نقيب الموسيقيين بالشرقية وأمين الصندوق للنقابة العامة للمهن الموسيقية بالقاهرة، أغنيته الوطنية الجديدة "أقوى من الموت"، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لكل شهداء الوطن الأبرار.الاغنيه من كلمات وألحان الفنان محمد فودة وتوزيع الموسيقار أحمد إبراهيم، وتم التسجيل بأستوديو ملك وهي من إخراج أشرف خليل.وتقول كلمات الأغنية: "كنتو أقوى من الموت ورحلتوا بدون صوت علشان مجد بلادكم يفضل لفوق، في جنات الخلد يلي ملكتوا القلب ليكم كل الحب، نسيانكم شيء صعب، الأحزان مالية قلوبنا وبحور أحزان متكفيكم ده انتو حياتنا وحبيبنا والمولي أكيد راضي عليكم".