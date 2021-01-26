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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار «بوابة العمرة» يوضح حقيقة الرسوم المفروضة على الشركات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:41 ص
أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم
رامى حسين
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كشف أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، أن الرسوم المفروضة بقانون العمرة المصرية هي بحدها الأقصى، ويمكن لوزير السياحة عند اعتماد الضوابط المنظمة لعمل الشركات برحلات العمرة يقوم بتخفيضها، كما أن الرسوم المفروضة ليست كبيرة، فرسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة للشركات يصل إلى ألف جنيه، وهذا نظير خدمة يتلقاها.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«الدستور» أن رسم توثيق عقود للمعتمرين إلكترونيًا لا يتجاوز الـ5 آلاف جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز 1000 جنيه، وكانت الشركات تصدرها مقابل 50 جنيهًا في السابق، كما أقر فرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة ١٠٠٠ جنيه، واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، وهذا بالحد الأقصى؛ لأن القانون ليس معمول به للتوقيت الحالي فقط بل سيمتد لعشرات السنوات، هذا بالإضافة إلى خطاب ضمان ستقدم به كل شركة للعمل بالعمرة، الأمر الذي سيقضي على السماسرة والدخلاء على المهنة.

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد وافقت على قانون بوابة العمرة المصرية، وينتظر العرض على الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

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