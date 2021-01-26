17 قرية ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت نجاحًا كبيرًا حيث شملت 8 قرى بنطاق المحافظة بواقع 6 قرى بمركز ومدينة أبو المطامير هم: "زاوية صقر والياسينية والمهدية والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوى"، بالإضافة لقرية على مبارك بوادي النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.وأشار إلى أن تطوير تلك القرى تضمن تنفيذ 94 مشروعًا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه وبنسب تنفيذ تجاوزت 97% من إجمالي الأعمال.وأضاف آمنة أن، البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وأكد محافظ البحيرة أن كافة الأعمال والمرحلة الأولى شهدت تنسيقًا كاملًا مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم.وأضاف أنه تم خلال أكتوبر الماضي تدشين المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» والتي ستشمل ١٧ قرية ٦ مراكز بالمحافظة لتنفيذ ٢٠٨ مشروع بتكلفة تقدر بمليار و٢٥٠ مليون جنيه.