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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن من 3 إلى 10 سنوات للمتهمين بخطف عامل بالإسكندرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:07 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من سائق، وسائق جرار زراعي، وعامل زراعي، وعامل زراعي، بالسجن لمدة 3 سنوات، وبالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات للمتهم صاحب مزرعة، بعد اتهامهم باستعراض القوة وخطف عامل.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق جاد المتولي علي، وعبد الفتاح فريد الزارع وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 3910 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام 5 أشخاص بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب واستعراضهم القوة بأحد شوارع دائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى قيام كل من ع.إ.أ، 44 سنة، سائق، وإ.ع.إ، 18 سنة، سائق جرار زراعي، وط.ع.س، 41 سنة، عامل زراعي، وم.م.ع، 34 سنة، عامل زراعي، بتحريض من المتهم ح.ف.ح، صاحب مزرعة، واستعراضهم القوة بالأسلحة البيضاء والشوم وتكدير أمن وسلامة المواطنين وقيامهم جميعا بخطف المجني عليه إ.م.ع، 24 سنة، عامل، داخل سيارة نقل ملك المتهم الخامس واحتجازه داخل مزرعة وتعدوا عليه بالضرب، وإصابته وتجريده من ملابسه وتعليقه من قدميه وتم تصويره عاريا لتهديده بتلك الصور، وذلك بسبب عدم قيام المجني عليه بالتنازل عن محضر ضد المتهم الخامس منذ فترة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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