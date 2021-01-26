رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:51 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
هبه محمد
طباعة
تشهد أسعار الذهب يوميًا حالة من التذبذب والتغيرات في الأسعار بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وواصلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، استقرارها على مدار تعاملات اليوم المسائية بعد تسجيلها ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية بمحال الصاغة أمس، متأثرة بأي تغير يذكر على سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بلندن للإجازة.

وتشهد أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، ثباتًا في عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا، ليسجل سعر الجرام حوالي 813 جنيهًا، وهى نفس أسعار التداول في مطلع التعاملات، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لعيار آخر ومن محل ذهب لآخر.

ويعرض "الدستور" للمواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: (سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر).

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

1 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر 

حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر ثباتًا في التعاملات اليومية ليبلغ سعره نحو 929 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 هو العيار الأعلى في مصر.

2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر استقرارًا ملحوظًا في التعاملات اليومية ليبلغ سعره نحو 813 جنيهًا، ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر، ثباتًا ليبلغ سعره نحو 699 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب.

4 - سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 

وشهد سعر جرام الجنيه الذهب اليوم، نحو 6504 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى حوالي 8 جرامات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

كندا تعرب عن قلقها من إجبار بايدن للحكومة الأمريكية على شراء المنتجات المحلية

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

اتحاد كرة القدم يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض ملوى للكتاب فى نسخته الرقمية.. اليوم

فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

الساقى للنشر تطلق روايتين جديدتين

«العربية للعلوم» تطرح كتاب «حرب المئة عام على فلسطين» لرشيد الخالدى