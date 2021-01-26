مواعيد عروض الصوت والضوء بالمواقع الأثرية لشهر فبراير

أعلنت غرفة شركات السياحة أن شركة مصر للصوت والضوء حددت مواعيد العروض بالمناطق الأثرية لشهر فبراير المقبل، وستقام العروض بحد أقصى 50% من القدرة الاستيعابية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية خلال فترة العروض.يبدأ العرض الأول فى السابعة مساءً بكل من منطقة الأهرامات والكرنك، وفى السادسة مساء بكل من إدفو وفيلة وأبو سمبل، أما العرض الثانى يبدأ في الثامنة مساء بالأهرامات والكرنك فقط، وفى السابعة والنصف بكل من أبو سمبل وفيله.وتم تحديد سعر التذكرة العادية للأجانب بـ300 جنيه عدا منطقة إدفو 250 جنيهًا والمميزة بـ 350 جنيهًا، أما سعر التذكرة للمصريين والعرب، فسعر التذكرة العادية 80 جنيهًا والمميزة مائة جنيه.