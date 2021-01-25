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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تناقش إجراءات إعداد استراتيجية إعلامية للترويج للمقاصد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:31 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين و فاتن غلاب
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عُقد مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وحضور غادة شلبي نائبة الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات إجراءات التعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.

كما تم الموافقة على المضي قدمًا في إطلاق حملة ترويجية لتنشيط السياحة في الأسواق العربية، والتي من المقرر لها شهر ابريل المقبل وقد بدأت بالأغنية المصورة للفنانة شيرين عبد الوهاب التي أطلقتها الوزارة بمناسبة العام الجديد 2021 بعنوان "مصر أرض الجمال"، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة، وإنشاء تطبيق عبر التليفون المحمول (موبايل ابليكيشن) للترويح للسياحة المصرية.

وتم إطلاع أعضاء المجلس بما قامت به الهيئة من حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمبادرة "شتي في مصر" منذ إطلاقها في 15 يناير الجاري، حيث أوضحت المؤشرات الأولية إلى أن لهذه المبادرة صدي إيجابي في تنشيط السياحة الداخلية، بالإضافة إلى اطلاعهم بما تم تحديثه على الفيلم التوعوي الذي أصدرته الوزارة في إبريل الماضي للتوعية بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لنشره على موقع الهيئة وإرساله إلى منظمي الرحلات، وأوصىف الأعضاء بإعداد نسخة باللغة العربية لاستخدامها في السوق العربي.

كما أوصوا بضرورة التواصل مع جميع الوزارات لتحديث أجندة الفعاليات الداخلية التي تنظم بمصر لاستغلالها في الترويج السياحي.

وخلال الاجتماع تم إحاطة مجلس الإدارة بما قامت به الوزارة ممثله في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستغلال استضافة مصر للنسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية، بالإضافة الى اطلاعهم بخطة الهيئة لاستضافة المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم للترويج للمقاصد المصرية المختلفة، حيث تم استضافة مجموعة من المدونين من المملكة المتحدة وأوكرانيا خلال شهر يناير، ومن المقرر أن يزور مصر خلال الفترة القليلة المقبلة عدد آخر من المدونين.

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